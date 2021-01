Prima de Eleazar Gómez afirma que el actor afronta dura depresión por su encarcelamiento

Ciudad de México.- Yanira Díaz, prima del actor, Eleazar Gómez, comentó al programa de espectáculos, Ventaneando, que le han negado visitar al artista en el Reclusorio Norte al no ser familiar directo.

No se me permitió la entrada porque no soy familiar directo porque estamos en foco rojo, ustedes me vieron entrar y me vieron salir rapidísimo, no tuve acceso a nada".