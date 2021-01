Taylor Swift deja completamente impresionados a sus fanáticos con dos nuevas canciones

Estados Unidos.- Los fanáticos de la cantante Taylor Swift están bastante contentos y esto se debe a que cada vez hay más canciones del álbum Evermore, el cual reveló el mes de diciembre de 2020 y que fue una total sorpresa para los amantes de su música.

La cantante liberó en la madrugada de este 7 de diciembre los temas Right Where You Left Me, que hasta el momento tiene 47 millones 392 mil 326 reproducciones y 120 mil 'likes', mientras que el otro, It’s Time To Go, ha alcanzado un total de 717 mil 888 vistas y 115 mil 'me gusta' hasta el momento.

Lee también: Kim Kardashian es vista sin su enorme anillo de bodas en medio de rumores de divorcio

Evermore lanzado en diciembre, fue grabado con los productores Aaron Dessner y Jack Antonoff, su novio Joe Alywnm. La cantante de 31 años también trabajó con William Bowery y Justin Vernon.

Te podría interesar: Johnny Depp acusa a Amber Heard de robar 7 millones de dólares y mentir que lo dona a caridad

Así mismo, Evermore no es el primer álbum que lanza sin aviso previo, ya que a mediados de 2020, la cantante soltó Folklore, que incluso la llevó a varias nominaciones para los premios Grammy y también marcó una nueva etapa en el estilo de música de la artista.