Vicente Fernández Jr. le hace confesión a su joven novia con canción de Ricardo Arjona

Ciudad de México.- La famosa parejita que en más de una ocasión han creado polémica, esta vez de nuevo dan de que hablar luego que Mariana González logró captar a su novio cantando una popular canción de Ricardo Arjona, en la que le expresó su amor y hasta le hizo una fuerte confesión.

Sin duda desde que Vicente Fernández Jr. inició su relación con la joven empresaria estos no dejan de sorprender y mucho menos cuando se trata de permanecer vivo el amor que los hizo empezar esta relación, por ello mientras el cantante manejaba y escuchaban Me Enseñaste, no dejó pasar la oportunidad de interpretarla con dedicatoria.

La canción iba bien, hasta que se llegó a la parte de "me enseñaste que los celos son traviesos", donde en lugar de seguir cantando porque la reproducción sigue, Vicente Jr. se detiene y seguro de lo que está a punto de confesar, voltea con su novia y se lo confirma con un tono bastante serio "me enseñaste a ser pareja libertad".

Al presenciar esto Mariana reserva palabra o expresión alguna, por lo que sin duda, una vez más queda claro del amor tan grande que se tienen, mismo que podría llegar a celebrarse en el altar.