Acusan a Alex Ibarra, exactor de Televisa, de no permitir que su ex vea a sus hijos

Ciudad de México.- A pesar de que hace algunas semanas se había revelado que el actor Alex Ibarra y Mar Milla habían llegado a un acuerdo y ella ya vería a sus hijos, ahora salió a la luz que las cosas no son así y la modelo no se reencontró con sus pequeños.

Durante el pasado mes de diciembre el portal de la revista TVNotas aseguró que el exactor de Televisa y su expareja habían firmado un convenio para que ella pudiera recoger sus cosas de la casa que compartían y ver a los niños, tras meses de estar separada de ellos.

También lee: Mar Milla, expareja de Alex Ibarra, se reencuentra con sus hijos y el actor

Incluso se mencionó que habían pactado que los pequeños pasarían la semana de Navidad o Año Nuevo con sus respectivos padres, sin embargo, una supuesta amiga de Mar reveló a TVNotas que esto no fue así.

No, la verdad es que Alex se echó para atrás en el último momento y no se los prestó; en diciembre acordaron que los niños pasarían una semana de sus vacaciones con Mar, pero él lo impidió y se quedó con ellos, tanto en Navidad como en Año Nuevo", explicó la fuente anónima.

El hijo de la primera actriz Julissa no habría permitido que Mar estuviera con los niños debido a que empeoró la situación del Covid-19 en los últimos días y no los habría querido exponer, pero señalan que él sí sale de su casa a actividades no esenciales.

Te podría interesar: 'El Burro' Van Rankin llena ternura las redes con dos videos de su bebé Carlota

Pero no es cierto; Alex sale todos los días a la tienda por sus cigarros, porque dice que no quiere fumar delante de sus hijos ni de su padres, entonces diario los pone en peligro".

Cabe resaltar que hasta el momento ni Mar ni Alex han hablado al respecto, por lo que todo permanece en calidad de especulación.