Armando Manzanero: Su viuda deja helados al revelar lo que le dijo antes de morir

Ciudad de México.- Laura Elena Villa, viuda de Don Armando Manzanero, reveló durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol que, tras la muerte de su esposo, ahora ha meditado sobre la forma en que el cantante se fue despidiendo de ella, incluso antes de contraer coronavirus.

Definitivamente han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir… parece que él supiera, porque hace un mes el día 28 era una tarde que estábamos y me dijo 'te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste'. Un mes antes, él me dijo muchas cosas especiales", explicó Villa.

Lee también: Armando Manzanero: Tras morir por Covid-19, exhiben pelea familiar por la herencia

Inmediatamente después, relató la cena especial que tuvo con el cantautor yucateco el pasado mes de noviembre: "Me dijo ‘especialmente te quiero dar las gracias por lo feliz que soy’, o sea, y yo dije, era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble, me dijo ‘ha sido la mejor luna de miel que me has dado’, y eso fue el 28 de noviembre, al mes, él fallece".

Al ser cuestionada sobre cómo se despidió de Manzanero antes de su deceso, Laura Elena detalló: "Nosotros nos despedimos el 17 (de diciembre) consciente, o sea, después de que lo estabilizaron me dejaron estar con él, (me comentó) 'le voy a echar muchas ganas, voy a capotear este toro con todo lo mejor que pueda, porque quiero seguir viviendo contigo'", dijo.

Podría interesarte: Hija de Armando Manzanero revela cuánto dinero dejó su padre y si hay pelea por la herencia

"Estuve con él con todas las medidas que se necesitaban. Él me escuchaba, me dio un beso, me dijo que nos veíamos pronto, que me hablaba, y me hablaba, todas las tardes me hablaba vía FaceTime, fue muy difícil", agregó.

Finalmente, con la voz entrecortada por el llanto, la viuda del intérprete confesó los planes que tenía con su esposo y cómo ha sobrellevado los días tras la lamentable noticia de su muerte.