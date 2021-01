Confirman que habrá segunda temporada de 'Loki' protagonizada por Tom Hiddleston

Estados Unidos.- Según varios informes de medios como Deadline, la segunda temporada de la serie Loki de Marvel para Disney Plus, protagonizada por el actor Tom Hiddleston ya está en desarrollo, mientras que la primera temporada aún no se ha lanzada.

Esta noticia se suma a otro anuncio de que se ha pedido al productor ejecutivo de la serie, Michael Waldron, que colabore en la película Star Wars de Kevin Feige. También se informó que Waldron, quien anteriormente escribió Doctor Strange: In The Multiverse of Madness y se ha desempeñado como escritor principal y productor ejecutivo en la primera temporada de Loki, también estará de regreso con la segunda temporada de Loki.

Sin embargo, aún no está del todo claro si Michael volverá a escribir o producir para la segunda temporada, o si seguirá asociado con el proyecto en menor medida. A pesar de eso, parece que Marvel y Disney son grandes fanáticos del trabajo del escritor, por lo que eso queda en expectativa.

Las series del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney + comenzará a partir de este mes con WandaVision, ya que será la primera disponible. El show se podrá ver partir del 15 de enero, mientras que por el lado de Loki, será lanzada en mayo de este año.