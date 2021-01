'El Negro' Araiza revela en 'Hoy' que olvidó la fecha de su primer aniversario con María Amelia

Ciudad de México.- Pese a que le resultó muy difícil convencer a María Amelia Aguilar de aceptarle una cita, Raúl Araiza olvidó la fecha de su primer aniversario con la psicóloga del programa Hoy.

De acuerdo con información del portal web de TVNotas, el propio presentador de Televisa confesó durante el matutino que se le había pasado felicitar a la especialista por un año de su romance.

Raúl sí compartió un amoroso mensaje a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, ahora ha revelado que hizo esta publicación porque la propia María Amelia le recordó la fecha tan especial.

'El Negro' Araiza admitió que es un hombre distraído y así reconoció su error:

Hemos puesto poquitas (publicaciones) es que hoy fue la primera vez que fuimos a comer, entonces ella que se acuerda como buena mujer de todas las fechas me dice 'es la primera vez que fuimos a comer'. Yo no me acordaba, la neta, sí me dio mucha emoción porque no quería (salir conmigo) le decía 'ándale, atrévete, no te pierdas todo esto'. Entonces confió y le dije 'Quiúbole, wey, ahí está'. Nos llevamos bastante bien", comentó.