"Este año sí sales": Galilea y Andrea Legarreta ayudan a Escalona en ritual para casarse

Ciudad de México.- Hace algunos días, la conductora Andrea Escalona mostró sus deseos de casarse y en plena transmisión del programa Hoy realizó un ritual que la ayudará a atraer pareja estable y por supuesto la boda.

Ayudada por sus colegas del matutino Galilea Montijo y Andrea Legarreta, la joven presentadora encendió una vela de color azul mientras que sus compañeras la adornaban con flores y hasta un velo de novia.

Yo deseo en armonía con el universo una pareja armónica, que me ame y me respete, excelentes relaciones humanas y sexuales para que nuestra unión dure, así está hecho, hecho está", leía Escalona como parte del ritual.

Montijo y 'La Legarreta' se sorprendieron al ver la enorme lista que pidió Andrea, señalando que en sus tiempos no había esto.

Por último, Galilea le recomendó a Escalona conseguirse a un galán que cuente con recursos y así lo comentó:

Hay que pedir todo eso pero también que si no te da, que tampoco te quite, porque luego bien trabajador pero sin lana y no, pide todo pide bien, anillo grandote, nada pequeñito", comentó 'La Montijo'.