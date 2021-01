Kim Kardashian vuelve a usar su anillo de matrimonio a pesar de los rumores de divorcio

Estados Unidos.- La empresaria, modelo y socialité Kim Kardashian fue vista usando su lujoso anillo de matrimonio mientras visitaba a su abuela en medio de los recientes rumores de divorcio con Kanye West y tras haber aparecido sin usarlos algunos días atrás.

Kim podría estar lista para divorciarse de Kanye, pero no está lista para entregar la costosa joya que se le dio hace algunos años. Pues recientemente se informó que Kardashian fue vista recientemente con su anillo de matrimonio en medio de los últimos rumores de divorcio.

A pesar del drama, Kim lució espectacular, con un estilo bastante casual, sin embargo, la estrella del famoso 'reality' Keeping Up With the Kardashians que está por terminar, evitó el contacto visual con los fotógrafos cuando salió de su auto y caminó hacia su destino. Además, de que llamó bastante la atención que no portaba su anillo de compromiso.

En caso de que el divorcio entre Kardashian y West sea verdad, este sería el tercero para la empresaria, debido a que previamente estuvo casada con Damon Thomas y Kris Humphries. Pero su matrimonio con Kanye ha sido el más largo y donde tuvo a sus 4 hijos, North, Chicago, Psalm y Saint West.