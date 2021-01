"No es mi tipo": Valery confiesa que no tuvo romance con Keno en 'Exatlón'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 8 de enero del 2021 Valery Carranza acudió como invitada al programa Venga la Alegría luego de convertirse en la más reciente eliminada de Exatlón México.

Durante su intervención en el matutino de TV Azteca, la joven deportista mexicana contó la experiencia que le dejó haber formado parte del equipo de los azules 'Héroes' durante casi seis meses.

Una de las polémicas a las que Valery tuvo que confesar es que si hubo algo más con su compañero Keno Martell, luego de que ella misma le confesara a otras atletas que le parecía muy atractivo.

A ver, dejen les cuento, no hay amor con Keno, era muchísima carrilla, es un gran amigo, un gran compañero... me ayudó muchísimo, está guapo pero no es mi tipo... es muy leal y me llevé muy bien con él", explicó.