Paty Navidad da polémica declaración sobre el Covid-19: "Con tecito de guayaba se cura"

19Ciudad de México.- La polémica exactriz mexicana, Paty Navidad, reapareció ante la prensa durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y volvió a defender su postura sobre el Covid-19 y su apoyo al presidente Donald Trump.



Pese a que no quería hablar con los medios, afirmando que estos tergiversan sus declaraciones y no la dejan usar su libertad de expresión, Navidad aceptó a dar su punto de vista al respecto del coronavirus.

También lee: Paty Navidad arma gran escándalo al confrontar a la prensa por sus declaraciones del Covid-19

Al hablar de la vacuna, la estrella de las telenovelas de Televisa argumentó que no se vacunaría y aseguró que en su familia se han presentado casos de Covid-19, sin embargo, no requirieron más que un te.

No, obviamente que no (me voy a vacunar)... Covid-19 es la simple gripe de todos los años que se muta cada año, por eso no ha habido vacuna de gripe... es una vacuna experimental que sacaron en 6 meses, por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado. En mi casa, se han enfermado y con tecitos de guayaba y con aspirinas, es como se cura una gripe se han recuperado, bendito Dios".