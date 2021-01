Selena Gomez impresiona tras lucir radiante con su nuevo maquillaje hecho por ella misma

Estados Unidos.- En los últimos años, Selena Gomez ha demostrado que además de ser una muy buena artista, también es una mujer demasiado inteligente, debido a que la interprete de Lose you to love me, presumió que es una excelente empresaria gracias a su línea de maquillaje llamada Rare Beauty.

Sin embargo, Selena no solo puso el nombre al producto, si no que se ha mostrado bastante involucrada en este, por lo que para celebrar el lanzamiento de la colección Stay Vulnerable, ella decidió hacer su propio maquillaje para una sesión de fotos dirigida por la fotógrafa Petra Collins.

Gomez, de 28 años quien también es productora, reveló que se quería maquillar ella misma debido a que es cuando las personas se sienten más vulnerables, por lo que ella buscaba capturar eso en sus fotografías, las cuales han sido publicadas en diferentes redes sociales.

Quería maquillarme yo mismo para la sesión... Quería capturar la mirada suave y sonrojada que tenemos cuando nos sentimos más vulnerables, y quería que las imágenes capturaran esa esencia".

La empresaria también destacó lo que significaba para ella esa sesión, además habló un poco sobre sus productos, mencionando que quería hacer algo fácil de aplicar y de usar. Además, de que quería mostrar un 'look' natural, además de algo fresco.