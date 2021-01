Tras infidelidad del papá de su hijo, Linet Puente estrena 'look' en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Luego que el padre de su hijo confesara que le fue infiel a la conductora de Ventaneando y revelara que lo mejor del 2020 para él fue su actual relación en la que ha vivido inolvidables momentos, Linet Puente sorprendió en redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram es donde la guapa presentadora de TV Azteca apareció estrenando nueva imagen pues el cambiar un poco su tipo de peinado combinó perfecto con la nueva figura que ahora estrena gracias a su pérdida de peso.

Sonreír. Uno de mis principales propósitos de este año, no importa qué, ni cómo a sonreír", agregó en el post.

Mientras que en la publicación añadió distintas fotografías para que sus seguidores y demás usuarios de Internet apreciaran cada detalle de la nueva imagen que ahora estrena, aunque se desconoce si solo fue un look para la transmisión de ese día del vespertino.

Y de inmediato los comentarios no pararon pues todos quedaron completamente fascinados con lo bien que luce Linet e incluso le pidieron de favor no regresar con su ex pues ahora se ve más feliz, radiante e incluso joven.