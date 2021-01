Vocalista de Grupo Firme revela que atraviesa difícil momento: "He andado de pata de perro"

Ciudad de México.- Mientras que el mundo se encuentra bajo una pandemia que azota sin importar nada, hay muchas personas que continúan con su vida normal y bajo muy pocos cuidados, tal es el caso del vocalista de Grupo Firme.

Eduin Caz reapareció en redes sociales luego de tener una ligera ausencia para confesar que se encuentra atravesando un difícil momento que lo tenía tremendamente asustado pues en más de una ocasión ha tenido sospechas de Covid-19, mismas que afortunadamente han sido negativas.

Por ello, en sus Instagram Stories es donde el cantante confesó que su ausencia es porque se sentía muy mal, cosa que no puso negar por la cara en que se mostró, pero también mencionó que estaba esperando los resultados se su prueba de coronavirus, ya que en más de una ocasión a salido y no por cuestiones de trabajo.

He hecho fiestas, he asistido a fiestas, yo sé, sé que la he regado y he andado de pata de perro, no es trabajo y lo acepto, no sé si Dios me tiene muy protegido, pero me hice la PCR y volví a salir negativo", confesó.