Zayn Malik: Tras convertirse en padre, el cantante estrena nueva música y las redes explotan

Estados Unidos.- Zayn Malik, exmiembro de One Direction, de 27 años, lanzó un nuevo sencillo en solitario titulado llamado Vibez, en la madrugada de este viernes 8 de enero, antes del debut oficial de su tercer álbum de estudio en solitario, Nobody Is Listening.

Tras publicar un emocionante adelanto de la canción en Instagram , Malik reveló que el álbum saldrá el próximo viernes 15 de enero, mientras que en septiembre de el año pasado, el cantante lanzó un video musical para su canción,Better , y su álbum más reciente fue Icarus de 2018.

Además de la música nueva, el cantante también está celebrando convertirse en padre. ya que junto a la supermodelo Gigi Hadid dieron la bienvenida a su primer hijo juntos a una hija, en septiembre. Sin embargo, se han mostrado bastante reservados con la menor.

Zayn, es un cantante y compositor de origen británico, quien saltó a la fama por haber sido miembro de la boy band One Direction tras audicionar en The X Factor y ser aceptado. Sin embargo, comenzó su carrera como solista tras abandonar por cuenta propia el grupo en 2015.