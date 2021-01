Yuliana, ganadora de 'La Voz México', tiene increíble cambio tras su cirugía de bypass

Ciudad de México.- La quinta temporada del reality show, La Voz México, de Televisa, fue bastante memorable, pues fue cuando ganó Yuliana Martínez, quien participó en el equipo de J Balvin.

En aquella edición del programa, la ganadora fue bastante criticada por algunos espectadores, quienes la cuestionaban por su notable sobrepeso, sin embargo, esto no le fue impedimento a la joven para ganar, pues ella manifestaba estar cómoda con su físico.

No obstante, ahora, la artista sorprendió al mostrarse en redes sociales con 90 kilos menos, los cuales logró bajar gracias a su constancia y el apoyo del reggaetonero.

Recuerdo cuando empecé a querer bajar de peso. ¿Hablando un día con José, él me pregunto que si lo hacía porque así lo quería yo o no? Jamás había escuchado a alguien hacer la pregunta de ese modo.

Todos me aconsejaban bajar de peso o hacían comentarios fuertes de mi cuerpo, pero NADIE se había tomado la molestia de preguntarme si eso era algo que YO quisiera. Cuando lo pensé́ bien y en todos los beneficios que eso me traería, José siempre me impulsó...", escribió en uno de sus posts.