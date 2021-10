¿A punto de morir? Tras 50 años en Televisa, actor de 'Vecinos' da trágica noticia en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras encender alarmas al revelar el año pasado que sentía cerca la muerte, además de haberse contagiado de Covid-19 hace unas semanas, el querido primer actor de Televisa César Bono da fuerte exclusiva a TV Azteca.

Al finalizar el monólogo Defendiendo al Cavernícola, la obra celebró 50 años de trayectoria artística, 20 años interpretando el monólogo y 70 años de edad del primer actor César Bono, famoso por su papel de 'Frankie Rivers' en el exitoso programa de comedia de Las Estrellas, Vecinos.

En el 2020, encendió alarmas entre internautas pues el histrión provocó polémica al declarar que ya sentía que estaba próximo a morir pues su salud había estado deteriorándose y no tenía trabajo.

Bono reveló que tras padecer depresión, un divorcio, ocho infartos cerebrales y una pandemia, no había sido fácil salir adelante. Además hace unas semanas dio positivo a Covid-19, lo que empezó a preocupar por su complicado historial médico.

Sin embargo, el actor estaba vacunado y actualmente regresó a los escenarios ya que se encuentra totalmente recuperado del virus. En entrevista exclusiva con Ventaneando, agradeció que tiene público de todas las edades, además de que aseguró que el retiro no está en sus planes.

Realmente como actor quiero seguir trabajando y teniendo la capacidad de ser un proveedor de alimentos que necesita mi familia. Tengo unas hijas casadas que ven por ellas mis yernos pero también tengo hijos solteros a quienes tengo que seguir alimentando así que espero mi trabajo me dé la capacidad de ser un proveedor como lo he sido hasta la fecha", dijo.

Por último, habló del Covid-19 y cómo superó la enfermedad, asegurando que debido a su precaria salud en el pasado "ya no le quedaría mucho por vivir".

Cuando me dio a mí, yo ya estaba vacunado y tenía unas 30 pruebas diarias del Covid entonces sí fue algo asintomático pero... he pasado por Covid, infartos, por muchas cosas a los 70 años en mi caso ya pasé por todo, no me queda mucho por vivir ni por sentir dolores".

"El otro día me decían qué le duele y la reacción de: 'En la torre, se va a morir' y dije: 'no, no te preocupes, me duele todo antes del Covid.' Yo desde que me levanto de la cama al baño emito unos 30 'ay', me duele todo pero aquí estamos", finalizó.

