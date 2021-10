Adiós Televisa: Tras 19 años desaparecida y dejar 'Hoy', actriz los traiciona con TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien triunfó en las telenovelas de Televisa como actriz infantil desde los 5 años, regresa a la actuación, pero esta vez en las filas de TV Azteca.

Se trata de la actriz Andrea Lagunes, quien debutó en el Canal de Las Estrellas en el melodrama María Isabel (1997) y estuvo en otras telenovelas como Alma rebelde y Mi destino eres tú, sin embargo, Gotita de Amor (1998) fue su personaje más entrañable.

Este papel, aunque la catapultó a la fama como actriz infantil, la encasilló por muchos años en el rol de niña. En el melodrama dio vida a la tierna 'Isabel 'Chabelita' Arredondo De Santiago' junto a Laura Flores y Alejandro Ibarra.

Lagunes también fue conductora infantil en el programa Hoy, pues como era parte del talento infantil de la televisora, participaba con Danna Paola, Cristiane Aguinaga y Daniela Luján en la edición sabatina del matutino.

Aunque estuvo por más de 22 años en la televisora de San Ángel, en los últimos años participó en unitarios (hasta el 2019), pues su última telenovela en la empresa fue ¡Vivan los Niños! en 2002.

Ahora, en entrevista con TVNotas, la actriz de 28 años contó que regresa a la televisión pero ahora en la competencia TV Azteca, pues se integró al elenco de la serie Un Día Para Vivir, la que marcó el regresó a la ficción en el Ajusco.

En el episodio que hizo, la actriz contó cómo fue su regreso a la televisión: "Estoy muy contenta, hice el personaje de una influencer en 'Un día para vivir'; es un capítulo dramático, pero cómico y divertido. Ha sido una oportunidad maravillosa para mí, empezar a trabajar con Azteca".

Además, habló de sus otros proyectos, asegurando que además de la serie tiene una temporada de teatro con una obra llamada La granja del tío Juan, que es un programa de YouTube para niños.

Lagunes comentó que le encantaría regresar a las telenovelas, luego de abandonarlas hace 19 años.

Me encantaría regresar a las telenovelas, porque son algo maravilloso y en ellas me siento como pez en el agua; pero fue complicado en su momento esa transición de niña a adolescente, haber estado en muchos proyectos de pequeña y que no sea lo mismo cuando creces. Espero que pronto pueda hacer de nuevo una telenovela".

También se sinceró sobre cómo fue encasillada en personajes de niña, ya que en el pasado contó que tuvo que alejarse de las telenovelas porque al querer protagonizar historias juveniles, productores la rechazaban al decirle que se veía mucho más joven.

A los 3 años comencé a estudiar en el CEA y de ahí aparecí en telenovelas. Es complicado que me encasillaran como 'Chabelita', de 'Gotita de amor', sobre todo porque siguen repitiendo la novela, pero tampoco me molesta; si no fuera por esa telenovela, no sé dónde estaría ahora".

La actriz aclaró la polémica que causaron sus palabras al revelar que no estaba tan activa en la TV por su físico, diciendo que ella entiende que no se ve de su edad.

Hice un live en YouTube y alguien me preguntó que por qué no estoy tan activa en televisión, y respondí que como no me veo de mi edad, en algunos castings no me quedo con el papel, pero nunca me han dicho que por mi físico no me quedé con el personaje".

Finalmente, agregó que ella nunca ha sufrido 'bullying' por esta situación, que no le interesan las críticas y actualmente sigue acudiendo a castings para probar suerte en más proyectos.

Hace poco incluso estuvo en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, lo que dio pistas de que la actriz de une a la serie

Fuente: TVNotas e Instagram @andrealagunes