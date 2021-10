¿Deformada por cirugías? Lucero impacta a Televisa al mostrar cómo lucía hace 12 años: "Ay Dios mío"

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas la famosa Lucero es una de las artistas mexicanas más aclamadas y queridas de todos los tiempos pues además de ser una excelente cantante, su participación en distintas telenovelas de Televisa la llevaron a la cima del éxito.

Hace algunas horas la guapísima exesposa de Manuel Mijares volvió a provocar una revolución entre sus miles de admiradores y fans luego de mostrar cómo lucía hace 12 años compartiendo una instantánea del recuerdo.

La mexicana de 52 años, quien actualmente forma parte del reality El Retador, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía de cuando causó furor al cortarse el cabello en vivo y frente a las cámaras de San Ángel para donarlo al Teletón 2009.

En aquel entonces Lucero tenía 40 años y aún estaba casada con el padre de sus hijos Lucerito y Manuelito Mijares Hogaza.

Aunque ya pasó más de una década desde que se tomó esta imagen, para sus fieles admiradores y fans luce igual de bella que en la actualidad y por ello no han parado de elogiarla y escribirle muestras de cariño.

Cabe resaltar que aunque muchos pensarían que Lucero se ha sometido a varios arreglitos y cirugías para conservarse igual de guapa que en su juventud, ella misma confesó que le tiene terror a estos tratamiento.

Contó que le da miedo introducir en su cuerpo alguna sustancia para mejorar su belleza y que hasta detalló que su hija Lucerito le pidió no ponerse bótox.

A mí me da mucho miedo lo del botox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas no poder arrugar acá (los pómulos) cuando me río, la nariz y todo, no soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías, todavía, no sé si en unos años les diga, pues ¿qué creen? Que siempre sí me animé y que salga yo muy estiradita, puede suceder, uno nunca sabe", dijo para el extinto programa Un nuevo día.