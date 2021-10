Mi horóscopo de hoy 1 de octubre 2021: Mhoni Vidente te comparte las predicciones de este día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia uno de los meses más mágicos del año! Para que sepas qué te deparan los astros, lee aquí el horóscopo de hoy viernes 1 de octubre realizado por la mística Mhoni Vidente. Con sus predicciones sabrás qué movimientos realizar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y América Latina por sus acertadas predicciones, te dirá cuál será a suerte de tu signo zodiacal en la amor, dinero y trabajo en este primer día del mes. ¡Te fascinará leer todo lo que tiene para ti!

Horóscopos de hoy 1 de octubre para ti ¡Lee con cuidado!

Aries

Está en un momento de buena suerte para el amor; todo lo que desee, ya sea una nueva pareja o una aventura, saldrá bien. Llegará un nuevo ascenso, pero debe pensar si le conviene: ¿es lo que quiere? Antes de gastar, piense bien en el presupuesto que ha planeado. Hacer más ejercicio le ayudará a mejorar tu salud, si decide entrenar acompañado sería perfecto para tu estado de ánimo.

Tauro

Es hora de que se siente y medite qué es lo que quiere en para su futuro amoroso; considere si ya está listo para arrancar una nueva historia. Si planea hacer inversiones este viernes, será mejor que lo postergue, debido a que el dólar ha aumentado su valor. Si desea mejorar su situación económica, podría comenzar a organizar sus gastos. Los nervios no son asunto grave.

Géminis

Para este fin de semana, los astros prevén un gran éxito en sus relaciones amorosas. En el trabajo, debe dar el primer paso si desea triunfar y probar cosas nuevas; hable con su jefe. Para que el dinero no le falte, coloque una hoja de jazmín en su zapato izquierdo. Recuerde que dormir más de ocho horas lo ayudará a tener mejor ánimo y energía.

Cáncer

Usted sabe la respuesta a esa duda: ¿De verdad quiere pasar el resto de su vida con esa persona? Este fin de semana se verá tentado a gastar sin control, bajo el pretexto de que 'lo merece'. ¡Paciencia y control!. Si quiere ascender de puesto, deberá mover algún que otro hilo en el trabajo. Antes de correr o realizar cualquier otro ejercicio, no olvide calentar.

Leo

En el amor continúan esas rabietas por su egocentrismo; es clave que se relaje y acceda a escuchar a su pareja, no siempre tendrá la razón. En cuestiones de dinero todo se irá acomodando conforme usted gaste; no es buen día para invertir. En el trabajo, aunque no le guste la idea, debe ser agradable con la gente. Una buena alimentación mejorará su digestión.

Virgo

Si tiene que firmar este día un documento importante, es clave que lea con cuidado el contrato. Viene una gran oportunidad para renovar su relación amorosa o ese 'ligue' que trae entre manos. Ocasión para plantearse objetivos en el trabajo; estos deben ser claros. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza, meditar cerca de un árbol te ayudará.

Libra

Es común que el amor sea una de sus prioridades, pero este fin de semana tiene que centrarse en usted y lo que deseas a futuro. Los problemas económicos se irán, pero debe aprender a ya no gastar tanto. Si desea busca un nuevo empleo, octubre será un gran mes para usted. En este mes de tu cumpleaños tendrás que cuidar más tu alimentación.

Escorpio

Esa crisis emocional por la que pasó llega a su fin este mes. Octubre será la época más mágica para usted en el año: todo lo que desee concretar será posible solo si es sincero con usted. Siga preparándose en el trabajo, el conocimiento es una inversión constante. Para que el dinero fluya a su favor, deje de contar monedas, todo saldrá bien. En forma, pero necesita algo de descanso.

Sagitario

Ahora lo que más le conviene es enfocarse en sus relaciones amistosas, el amor pide un descanso en su vida. Aunque sus deudas se han saldado, es indispensable que aprenda de sus errores y planifique sus gastos para octubre. Ya comprobó que emprender es una mejor opción para usted, ¡anímese sin miedo! Beba más agua para evitar problemas digestivos

Capricornio

Si está soltero y ya está seguro de que desea dejar esa parte de su vida en el pasado, octubre será su mes; nada de problemas que enfrentar. Al igual que en el amor, en el trabajo se vislumbran nuevos logros; ¡no baje el paso! Si empieza a ahorrar ahora, para finales de año tendrá una gran suma, solo es cuestión de intentarlo. Salud magnífica, salga a divertirse.

Acuario

La amistad y su relación con su familia mejorará, según usted esté dispuesto. Ellos siempre estarán para apoyarlo. Gastará gran parte de sus ahorros, pero valdrá la pena, pues es para algo especial. Pruebe a resolver ese conflicto en el trabajo con un compañero; hablar lo ayudará mucho a mejorar sus relaciones. No deje de comer bien, siga así y cumplirá su meta.

Piscis

Este fin de semana es clave que abra los ojos y el corazón, pues podría llegar esa oportunidad amorosa que tanto ha soñado. Le sobran buenas ideas para sus inversiones, aplíquelas y pronto verá buenos resultados. Llegará un viaje de trabajo, ¡diga que sí! y se alegrará muchísimo, pues es para crecer en varios aspectos. Va a tener que cuidarse más de la columna, mucho ojo.

Fuente: Staff