Tras 15 años vetado de Televisa y llegar a 'VLA', actor da devastadora noticia ahogado en llanto

Ciudad de México.- El famoso actor, modelo y bailarín Bobby Larios, quien fue vetado de Televisa durante 15 años, regresó a los medios de comunicación desde hace unos días y en una reciente entrevista no pudo evitar romper en llanto al hablar de los problemas de salud que tiene.

El artista nacido en Guadalajara, Jalisco, hace poco confesó que se convirtió en coaching de vida y que lanzó a la ventas unas salsas que llevan su nombre tras haber permanecido 'congelado' en San Ángel por un largo tiempo.

Aunque actualmente Bobby ya está de regreso en Televisa con el reality Inseparables: Amor al límite, fue vetado luego de que se destapara que tuvo una aventura con Niurka Marcos cuando ella aún estaba casada con el productor Juan Osorio.

Durante una entrevista exclusiva para Venga la Alegría meses atrás, el artista tapatío confesó que estuvo a punto de protagonizar el exitoso melodrama Mujer de madera al lado de Edith González, sin embargo, lo sacaron del proyecto por meterse con Niurka.

Hace unos días, Larios se sinceró y explicó que padeció cáncer de próstata y durante una plática con las cámaras de De primera mano no pudo evitar romper en llanto pues asegura que no quiere morir.

Yo amo mi vida, yo no quiero perderla en ningún momento ¿me entiendes? Por una cosa como esa (el cáncer) o sea no, yo me aferro a lo que yo tengo, me aferré a lo mío gracias a la esposa que tengo, gracias a mi hijo, gracias a toda la gente que me quiere, de verdad es como volver a empezar otra vez", dijo devastado.