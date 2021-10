Tras dejar TV Azteca y pleito en 'Hoy', Fernando del Solar reaparece e impacta con su apariencia

Ciudad de México.- Fernando del Solar, quien fuera conductora de TV Azteca y Televisa, nuevamente logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación al reaparecer con una nueva apariencia física luego de sufrir delicados problemas de salud.

En varias ocasiones el exesposo de Ingrid Coronado y excolaborador de Venga la Alegría ha estado al borde de la muerte luego de que en el 2012 le diagnosticaran cáncer de pulmón y se enfrentó a una dura batalla con la enfermedad.

Hace un año el conductor, quien también formó parte de Hoy pero contó que no se sintió tan cómodo trabajando en este programa y se especula que tuvo pleito con las titulares, permaneció en terapia intensiva por varias semanas a causa de sus problemas respiratorios, los cuales lo alejaron del mundo artístico.

Afortunadamente, Fer del Solar ahora ya está muy recuperado y hace unas horas asistió a un evento con el que se busca concientizar sobre el cáncer y apareció frente a los reporteros muy bien acompañado por su futura esposa, Ana Ferro.

La prometida del argentino contó que piensan celebrar la boda el año entrante pero adelantó que será una ceremonia pequeña para seguirse cuidando del Covid-19.

Por su parte el también actor, quien muestra un renovado físico gracias a su buena salud, confesó que hace poco tuvo que visitar al médico pero no por nada grave y explicó que se sometió a una nueva cirugía para mejorar la respiración.

Me operé la nariz porque tenía una disfunción al respirar, después de tanto tratamiento no podía respirar bien, pero tengo la misma nariz de antes no fue nada estético".