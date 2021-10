Tras exhibir catálogo de Televisa y perder 25 kilos, actriz se va a TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz sorprendió a usuarios al integrarse al matutino Venga la Alegría de TV Azteca luego de más de 30 años en Televisa y ventilar un 'secreto' que sacudió al medio artístico.

Se trata de la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien se ha visto envuelta en escándalo tras escándalo desde hace varios años. Uno de los más controversiales fue en 2017, cuando desafió a la televisora de San Ángel.

¿Qué dijo? La artista mexicana confirmó públicamente que sí existió el famoso catálogo de la televisora (también llamado 'prosticatálogo'), en el que supuestamente ofrecían a actrices a publicistas que quisieran invertir en la empresa.

Sí hay, sí fue y es real. Me hablaron para participar en ese catálogo. Pensé que era broma, pero no. No sé cómo se llame ahora pero era para ser dama de compañía en algún evento de alguien y prestarse a la oportunidad de pasar una noche obviamente teniendo relaciones con alguna persona", dijo entonces.