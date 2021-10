VIDEO: Ricky Martin revela si se hizo un 'arreglito' estético: "No tengo nada que esconder"

Ciudad de México.- Ricky Martin se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de recibir críticas por la supuesta cirugía estética en el rostro a la cual se habría sometido.

Hace unas horas, el cantante salió a desmentir en redes sociales, las cuales empleó para compartir un video en el que asegura no se realizó ningún 'arreglito'.

Todo surgió a partir de una entrevista en la que Ricky de mostró notablemente enrojecido e inflamado; por lo que los internautas no dudaron en asegurar que se trataba de alguna intervención.

Horas más tarde, un supuesto comunicado emitido por el equipo del boricua aclararía que, en realidad, el artista estaba padeciendo una severa alergia.

Sin embargo, el argumento del intérprete de Livin' la vida loca terminaría por contradecir esa especulación pues él dice que solo se había aplicado un multivitamínico, el cual le provocó la inflamación.

Estoy aquí porque algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Si me pongo bótox, si me pongo fillers, se los hubiera dicho porque yo no tengo nada que esconder".