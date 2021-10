Adiós TV Azteca: Tras fracaso en 'VLA', confirman que exconductora de 'Hoy' sale del aire

Ciudad de México.- Confirman que una famosa conductora, quien antes formaba parte del elenco del programa Hoy de Televisa y luego se cambió a las filas de TV Azteca, sale del aire por una importante razón.

Se trata de la conductora, cantante y actriz Mimí, quien tenía una sección llamada TBT en el programa Hoy, la cual estrenó en 2018 cuando acababa de entrar Magda Rodríguez.

La presentadora, quien ya había estado antes en emisiones de TV Azteca como La Academia y Para Todos y en el matutino Venga la Alegría (donde perdió tras concursasen el reality El Gran Chef), estrenó el programa Mimí Contigo hace unos meses, mismo que inició como talk show pero se convirtió en un programa de entrevistas de fin de semana.

Luego de que Álex Kaffie reportara que en la última semana de octubre saldría del aire Mimí Contigo, conducido por Mimí de Flans, confirman que la emisión sí sale del aire pero no en la fecha que habían anunciado.

En exclusiva para el youtuber Alejandro Zúñiga, la productora del programa Laura Suárez aclaró que sí saldrá del aire, pero no en la fecha que se había reportado, además de brindar la verdadera razón.

Ella me confirma que 'Mimí Contigo' sí saldrá del aire pero no como se había publicado. El programa de Mimí saldrá el 25 de diciembre del aire, dicho por la productora, ella me lo he confirmado".