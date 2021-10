Conductora de 'Venga la Alegría' desprecia a su galán en pleno programa: "Ya no me gusta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La carismática modelo y presentadora, Curvy Zelma, sorprendió a sus fanáticos al confesar que había una persona “especial” con la que estaba saliendo, sin embargo, decidió rechazarlo en plena transmisión de Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la sección Quiero Cantar y en la entrevista previa a su salida al escenario, Curvy fue cuestionada por Cynthia Rodríguez sobre si estaba enamorada, a lo que reveló que se había estado viendo a alguien, pero a falta de interés pintó su raya.

"¿Estás enamorada?", le preguntó Cynthia, a lo que Zelma contesto: "Hay alguien que por ahí que medio me gusta, pero como el fin de semana no me buscó, ya no me gusta", dijo en pleno show en vivo.

Zelma Cherem, su nombre real, negó estar enamorada del hombre en cuestión, pero aprovechó mandarle un mensaje a través de las cámaras del programa:

No estoy enamorada todavía, pero hay alguien que me está mensajeando y me gusta. No me buscaste el fin de semana y si a mí me dan aire, yo respeto ese aire", agregó.

Aunque se negó a decir el nombre del misterioso galán, sí dejó caer que se trata de un famoso, pero para evitar controversia no quiso dar mayores detalles al respecto:

No podemos decir (quién es) porque es famoso, pero canta y baila", finalizó, dijo.

No es un secreto que conductora de TV Azteca es una firme impulsora del amor propio, pues con frecuencia utiliza sus redes sociales para mandarle mensajes de aceptación personal a sus más de 680 mil seguidores.

Fuente: TV Notas