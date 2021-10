¿Corre peligro? Conductor de 'Venga la Alegría' aparece en quirófano y preocupa a sus fans

Ciudad de México.- El conductor Horacio Villalobos hizo una alarmante publicación en Instagram donde se muestra en un quirófano, vestido con una bata, rodeado de doctores y asegurando que estaba a punto de ser operado, lo que sorprendió a sus seguidores.

El presentador del programa Venga la Alegría explicó que se sometió a un estudio de la columna, para atender un malestar en las vértebras lumbares que tiene años padeciendo, hecho que le impidió ir a trabajar ese día.

Hoy no fui a Venga la Alegría, porque me hicieron un tratamiento en la espalda, pero ya estoy en mi casa, descansando y mañana regreso a la televisión", señaló el también actor y productor a través de una llamada telefónica.

Entre los procedimientos que tenía que realizarse en esta visita al médico, se encontraba una resonancia magnética la cual requería que Horacio estuviera tranquilo y con tiempo, porque pueden tardar de 20 minutos a 2 horas y si hay necesidad de repetir el estudio, por tener imágenes borrosas, el paciente debe estar disponible.

Con el mensaje, "Antes del momento de quirófano" y un video de él en bata, rodeado de doctores y en lo que parece ser una sala de revisión, fue como Horacio compartió su visita a la clínica médica; lo cual preocupó a sus seguidores, porque el también actor aseguró que lo iban a operar y remató la frase:

A ver qué tal salimos, wish me luck (deséenme suerte)y si ya no me ven, gózenme".