Enfermo y en el olvido: Tras 60 años en Televisa, primer actor hace fuerte súplica ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Tras encender alarmas a finales del 2020 luego de ser visto con un tanque de oxígeno en entrevista con TV Azteca, el primer actor de Televisa Ignacio López Tarso hace una fuerte súplica en la competencia.

El histrión, quien es de los pocos que tendrían una exclusividad vitalicia (de por vida) con Televisa luego de más de 60 años en la empresa, sorprendió con una sincera declaración, asegurando que pese a sus problemas de salud derivados de su avanzada edad, quiere seguir trabajando.

Don Ignacio López Tarso reveló en entrevista para Sale el Sol que está ansioso por regresar a los escenarios a sus 96 años luego de que declarara hace unos meses que los productores de televisión y cine ya no le querían dar trabajo por su edad.

A pesar de que el artista siempre se había mostrado fuerte y con un buen estado de salud, hace unos meses sorprendió al decirse cansado del encierro y aparecer con un tanque de oxígeno en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

Aunque López Tarso aseguró entonces que no le teme a la muerte, subrayó que todavía tiene muchas ganas de vivir y suplicaba regresar a un escenario.

Ahora, luego de estar alejado por un tiempo de la televisora de San Ángel, tanto él como su hijo Juan Ignacio Aranda fueron padrinos de la develación de placa por los 20 años de la obra protagonizada por César Bono, Defendiendo al Carvernícola.

Al hablar de su posible regreso a los escenarios, el primer actor dijo: "Lo más pronto que se pueda, con mi mismo empresario Daniel Gómez Casanova. Volver al teatro San Gerónimo y tener otra cosa preparada".

Además, agregó que pese a que no tiene alguna complicación severa de salud, sí ha tenido dificultades debido a que los 'achaques' de la edad son visibles a sus 96 años, conmoviendo con su súplica.

Quiero seguir trabajando (el retiro no está en mis planes). Estoy con muchas limitaciones, no me puedo movilizar como antes. 96 años pesan y lo he pasado bien. Estoy saludable, ando un poco mal de la garganta, mi voz no está completa y lo demás estoy bien. Puedo seguir trabajando con esas limitaciones".