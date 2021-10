"Es gay": Tras 20 años en TV Azteca y veto de Televisa, actor exhibe a Bisogno por tocarlo borracho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien saltó a la fama en La Academia y estuvo casi 20 años en TV Azteca, destapó al conductor de Ventaneando Daniel Bisogno y reveló cómo fue la vez que lo tocó en sus partes íntimas y arruinó su amistad.

Se trata de Raúl Sandoval, quien tras un veto en Televisa se integró a sus filas el año pasado y estuvo en el programa Guerreros y hasta en el programa Hoy.

Apenas en julio, el exacadémico reveló que solía ser muy buen amigo de Daniel Bisogno, sin embargo, en una fiesta y al calor de las copas, el conductor presuntamente lo tocó en sus partes íntimas y jamás se disculpó con él.

Tras desatar polémica hace unas semanas por salir a la luz unas fotos junto a su supuesto novio, un joven más de 20 años menor llamado Jesús Carrillo, el presentador nunca ha aclarado su orientación sexual, pese a que ha estado casado con mujeres en dos ocasiones.

Aunque Bisogno hace unos días dio un contundente mensaje en Ventaneando asegurando que una persona no tiene por qué anunciar al mundo si es gay o heterosexual, ahora es Sandoval quien lo 'balconea' en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Durante la emisión de este fin de semana en el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino a Imagen Televisión, Raúl dio detalles del momento en el que Bisogno se habría propasado con él.

El exacadémico aseguró que decidió hablar porque le pareció "muy grosero" que el conductor dijera en otra ocasión que él "se había cenado a su marido" al ser cuestionado sobre Fran Meric, quien fue su pareja y es actual esposa del cantante.

Para empezar yo no tengo esas preferencias y que se atreviera a decir eso de mí cuando yo siempre lo respeté... entonces yo dije: 'No es cierto, de hecho una vez él hizo esto y todo'".

Raúl recordó que estaban en una fiesta juntos cuando de repente sintió que Bisogno lo tocó mientras estaba borracho. Pese a que se sintió muy incómodo por lo que sucedió y pensó que lo llamaría para pedirle disculpas, esto nunca pasó, razón por la cual Sandoval dio por terminada su amistad.

Hubo un momento en una fiesta, donde pasó este incidente. Yo le echo la culpa al alcohol, al momento que se soltó y donde recibí este contacto, esta grosería. A final de cuentas no fue acoso porque no estuvo encima de mí, fue como un instante en el que intentó hacer algo y yo me fui de la fiesta. Pensé que se iba a disculpar y nunca me pasó. No me respetó", mencionó.

El cantante aclaró que nunca ha sabido identificar la orientación sexual de sus amigos, con lo que dejó claro que este es el caso de Daniel Bisogno, sacándolo del clóset con sus declaraciones.

Yo consideraba que teníamos una amistad muy fuerte, de mucha confianza y la verdad es que yo siempre he sido muy malo para percibir las preferencias sexuales, sobre todo de un amigo, porque yo no estoy para juzgar a nadie y mucho menos a mis amigos".

El actor y cantante mencionó que no tiene problemas en aceptar que un amigo sea gay, por lo que ese no fue el motivo por el que su amistad terminó, sino por la "grosería" que le hizo.

Cuando sé que es gay o lo que sea yo no tengo ningún problema, yo no soy homofóbico (...) no tengo ningún problema y los quiero igual. Tengo amigos muy cercanos casi como hermanos que son gays y no tengo ningún problema".

Finalmente, aclaró que al darse cuenta que el presentador no era su amigo, no vio ningún problema en iniciar una relación con Fran Meric, a quien conoció hace más de una década, pero nunca se le acercó porque ella es expareja de Bisogno y no quería faltarle al respeto a quien consideraba su amigo.

Cuando ella fue novia de él... todos tenemos una regla no escrita: 'Yo no me voy a fijar en la ex o mujer de un amigo' (...) Me encuentro a Fran después y al darme cuenta que él no era mi amigo pues dije: 'Ahora sí voy con todo'. Ella soltera y yo soltero".

