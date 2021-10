Golpeada y ahogada en llanto: 'Gomita' acusa a su padre de maltrato en desgarrador VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La youtuber y conductora Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', dejó en shock al revelar a sus seguidores de Instagram que había sido víctima de violencia física y psicológica a manos de su padre, Alfredo Ordaz.

Fue a través de sus historias de Instagram que la expresentadora de Televisa mostró un video con fecha del 3 de septiembre donde entre lágrimas relata que al intentar defender a su madre Elizabeth Campos, su padre le propinó una brutal golpiza.

Amigos, acabo de pasar lo más cu... que siempre me ha pasado y lleva mucho tiempo guardado. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo esto hinchado (apunta a su barbilla) y la quijada me duele, me aventó los golpes en la cara", dijo.

Por esta razón, la exintegrante de Sabadazo mencionó que interpuso una orden de restricción contra él luego de acusarlo de haber sido víctima de maltrato durante años, al igual que su madre.

La influencer de 27 años también publicó una fotografía de sus extensiones en una maleta, mientras señala que de la golpiza que le dio se las terminó arrancando.

3 sep 2021. Desde ese día dije por mi bien que no me volvería a callar, me arrancó extensiones", dijo.

"Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico", escribió.

En otro desgarrador mensaje, añadió:

Dios está conmigo y contigo, créeme que no me suelta... Por eso he sido fuerte, y no dejo de agradecer su amor y cariño de todos los seguidores, si con esto te reflejas y estás pasando lo mismo, adelante, ánimo, no estás sola, no eres la única, pero yo no me tumbo", expresó.

Además, la youtuber le mandó un fuerte 'recadito' a su padre dedicándole la canción Grande, de Gloria Trevi y Mónica Naranjo, la cual dice:

Me hiciste daño... Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño", se escucha en el tema.

