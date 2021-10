'La Bebeshita' expone que Aristeo Cázares se comportaba distinto tras cámaras en 'MasterChef Celebrity'

Ciudad de México.- Daniela Alexis, conocida como 'La Bebeshita', exconcursante de MasterChef Celebrity, expuso a su excompañero Aristeo Cázares, a quien acusa de comportarse distinto detrás de cámaras, durante su participación en el reality.

En una intervención que tuvo ante las cámaras de Venga la Alegría, relató que tuvo un desaire por parte del exintegrante de Exatlón, cuando se encontraban fuera de las cámara.

Es que siempre me bateaban, el Aris, el Aristeo. Es que es bien tremendo. El Aris detrás de cámaras sí estaba bien coqueto, y ‘Ay, Bebeshita masajéame el cuello’, pero frente a las cámaras de ‘No, yo no te hago caso’ pero cortaban y ‘Bebeshita, abrázame’ entonces me confundí, entraba en conflicto", refirió.