"¿Me voy a morir?": Lety Calderón comparte dura experiencia de salud que la llevó al hospital

Ciudad de México.- Leticia Calderón narró su experiencia en el hospital y cómo ha llevado su proceso de recuperación, luego de que la operaran debido a pequeñas piedras que le detectaron en la vesícula.

Una vez que le dieron su diagnóstico, la famosa tomó la noticia con temor, incluso se preguntó si iba a morir, escenario que consideró catastrófico dado que dejaría huérfanos a sus dos hijos.

Lo que me dejó un poco de secuela el covid fue miedo y cuando me dijeron: 'Tienes litos' dije: '¿Qué es eso, me voy a morir? No puedo, tengo dos hijos".