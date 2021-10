Timothée Chalamet rompe el silencio y habla sobre el caso de violación en contra de Armie Hammer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Armie Hammer fuera acusado de agresión sexual por Effie Angelova, quien sostiene haber sido violada en el año 2017, Timothée Chalamet se pronunció al respecto.

Chalamet y Hammer compartieron pantalla en la cinta Call Me By Your Name, que cuenta la historia de dos hombres que se envuelven en un amor de verano.

Sobre el caso, el actor de Dune le respondió a los medios de comunicación: "Entiendo totalmente por qué preguntas eso, pero es una pregunta que merece una conversación más amplia y no quiero darte una respuesta parcial".

Durante los primeros meses del 2021 se filtraron supuestos mensajes de textos en los que Hammer describía sus fantasías de agresión y canibalismo. En este contexto, el acto abandonó el rodaje de la película Shotgun Wedding.

A la luz de los viciosos y espurios ataques en mi contra, no puedo conscientemente dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana", aseveró en su momento.

Por su parte, la denunciante dijo estar "traumatizada" por la relación intermitente de 2016 a 2020 que tuvo con Hammer tras conocerse mediante Facebook. Calificó su vínculo como "50 sombras de Grey en la vida real sin amor", situación que negó la estrella.

