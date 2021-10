VIDEO: Así fue el encuentro entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani tras meses de pleito

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que el pleito entre Javier Ceriani y Daniel Bisogno está lejos de llegar a su fin, pues este día salió a la luz un video donde se muestra cómo ambos conductores se toparon de frente por primera vez tras el sonado escándalo.

Así lo reveló Javier Ceriani en su programa de espectáculos Chisme No Like, en donde muestra el incómodo encuentro. Sin embargo, lejos de confrontarse como lo hicieron hace meses, el presentador de Ventaneando optó por ignorarlo dándole la espalda.

El argentino relató que se encontró con el mexicano durante el concierto que Cristian Castro y Mijares ofrecieron en Los Ángeles, pero que cuando trató de entrevistarlo, él había "escapado" del lugar.

El tipo me mira de frente, cuando me vio, se dio la vuelta y me dio la espalda todo el tiempo. […] Me doy vuelta y ya se había escapado, salió corriendo, se escondió en un camarín y más nunca salió hasta que apareció en el concierto", dijo.

Ceriani explicó que tenía la intención de hablar con Daniel para que este le dijera en la cara todos los insultos que ha dicho sobre él en televisión, así como para que le contara si ya “salió del closet”.

Yo lo iba a entrevistar, no lo iba a atacar. A mí la violencia no me gusta. Él dijo que cuando me viera me iba a agarrar, no sé qué", detalló.