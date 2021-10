¡A pocos pasos de la muerte! Maluma narra tragedia que pudo haberle costado la vida

Ciudad de México.- Muchas veces la muerte se ve como una realidad lejana, no es sino hasta que atravesamos una experiencia cercana a morir que somos conscientes de que puede ocurrirnos en cualquier momento. Ese fue el caso de Maluma, quien agradeció estar vivo luego de estar a pocos pasos de la cuerda floja.

El cantante compartió la terrible experiencia con su público en un concierto que ofreció en Ontario, Estados Unidos. Desde entonces, confesó que reflexionó hondamente sobre el valor de la vida.

Según las palabras del colombiano, el avión que partió antes del suyo se accidentó. Por desgracia, todos los pasajeros fallecieron, tragedia que pudo haberle pasado a él.

Quiero decirles que he tenido un día muy loco porque esto nadie lo sabe, pero se los voy a contar. No me importa, ustedes son mi familia, ha sido muy loco porque estuve a nada de no poder venir a Orlando", inició el relato.