¿Adiós boda? Nodal 'dedica' canción a su ex en pleno concierto; Belinda estaba presente

Ciudad de México.- Lisa Fernanda, la controversial exnovia de Christian Nodal y quien asegura que el cantante la habría compuesto una canción, volvió a desatar revuelo en redes sociales.

Recientemente, la supuesta expareja del ahora prometido de Belinda empleó su perfil de Instagram para compartir su emoción tras haber asistido a un concierto del cantante y volverlo a ver luego de muchos años.

Dijo que, a pesar de tener una pareja, asistió en compañía de sus amigas y disfrutó como nadie del concierto que el sonorense ofreció en Valle de Guadalupe en Baja California.

No saben lo increíble que me la pasé... Neta sentí tan bonito de que un pedacito de su vida, o más bien de mi vida está plasmada en algo a nivel casi mundial".

Pese a que el nacido en Caborca se encontraba acompañado de su parjea, la exnovia de Christian Nodal resaltó su emoción al escuchar Te fallé, tema que el cantante pudo compuso y narra supuestamente la historia de amor que existió entre los dos.

Además, generó fuertes críticas por asegurar que Nodal se dio cuenta que ella se encontraba entre el público. En ese sentido destacó que en un momento incluso le sonrió y le detuvo la mirada por unos diez segundos.

Sí, sí nos vimos, no tengo foto. Sí me vio y yo lo vi a él... Hubo un momento en pleno concierto, yo me quitó el sobrero no traía cubrebocas... Voltea a verme y en plena canción me sonríe y me sostiene la mirada como unos diez segundos", dijo.