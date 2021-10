Adiós Televisa: Tras 14 años en 'Hoy', confirman que Galilea Montijo sale del aire por esta razón

Ciudad de México.- Luego de varios días ausente del programa Hoy, las especulaciones sobre dónde está Galilea Montijo han estado a la orden del día, por lo que al fin revelan detalles sobre su salida del matutino de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista con reporteros a la salida de la televisora de San Ángel, la conductora Andrea Escalona fue cuestionada sobre dónde están varios de sus compañeros de la emisión, pues han brillado por su ausencia a lo largo de las últimas semanas.

La hija de la fallecida Magda Rodríguez y sobrina de la actual productora Andrea Rodríguez, rompió el silencio y reveló qué está pasando con la titular de la emisión, quien lleva 14 años al aire en el matutino y se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana.

Al ser cuestionada sobre si todos están de vacaciones o si tienen grabaciones en otros compromisos laborales, Escalona compartió:

Cada quién tiene sus días y los usa para diferentes cosas. Yo los uso para chambear, ayer tenía lo del 'Dicho' que es una promesa que hicimos con ' Los Chiquillos de Hoy ' y grabé con Meredith. Paul no vino, no tengo bien entendido (por qué), Lambda y Gali también".

Instagram @galileamontijo

Los periodistas de igual forma se enfocaron en preguntarle sobre Galilea y su paradero, ya que en redes sociales internautas han estado 'enloqueciendo' por ver de vuelta a la tapatía, pues con cada día que pasa se alarman más de que no regrese.

Escalona finalmente respondió a la pregunta asegurando que no sabe dónde está y se mostró hermética al ser cuestionada sobre por qué exactamente no está en Hoy:

Es como todo... todos tenemos nuestros días, no sé si ahorita sea por recreación o por otro asunto... así que no sé, igual son cosas que Gali está arreglando, como todos nos hemos ausentado un poquito. No me gustaría dar detalles".