Adiós Televisa: Tras 5 años en TV Azteca, actriz confirma que dejaría 'Hoy' para ¿unirse a 'VLA'?

Ciudad de México.- La guapísima y famosa actriz Ivonne Montero, quien acaba de volver a Televisa tras haber probado suerte en TV Azteca y Telemundo, dejó en shock a sus miles de seguidores pues recientemente confesó que podría abandonar el reality Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy.

La también cantante de 47 años brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas y aquí declaró que está dispuesta a renunciar a su participación en el concurso de baile matutino y todo porque no está conforme con la pareja que le pusieron: El actor Agustín Arana.

Ivonne recordó que hace unos días sufrió una brutal caída durante los ensayos que la llevó a dar hasta el hospital y aseguró que este accidente ocurrió porque el galán de telenovelas no tiene mucho conocimiento sobre baile.

Sentí cómo mis huesos tronaron con el golpe; por fortuna, alcancé a meter mi mano derecha para no pegarme en la cabeza, pero eso me provocó el esguince en la muñeca... en la noche ya no aguantaba el dolor de la columna, de las cervicales, la mandíbula, la espalda, la muñeca derecha y hasta el cerebelo, por el latigazo que dio mi cuello al caer", explicó.

La actriz, quien trabajó por 5 años en el Ajusco y protagonizó el exitoso melodrama de La Loba, asegura que ella entró al reality dispuesta a dar todo de sí pero la pareja que tiene no la ayuda mucho y por ello exigió que se la cambien o de lo contrario, ella renuncia: "Me pidió perdón, pero no me siento segura bailando con él".

La verdad estoy muy molesta porque no se vale que por su falta de atención haya pasado todo esto, y vaya que lo aprecio como compañero, pero no sabe bailar y me da miedo que en otra caída el golpe sea más fuerte y me afecte la columna".

Hasta el momento se desconoce si la producción de Hoy accederá a la petición de Montero o si preferirán que salga de Las Estrellas Bailan en Hoy.

"Quiero preocuparme por mi desempeño, no por mi compañero y si me va a sostener o no, pero si va a ser así y no me lo cambian, prefiero salir de la competencia. A mí me encantaría seguir, pero ya veremos qué ocurre", expresó.

