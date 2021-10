¡Alista su muerte! Tras 38 años en Televisa y entrar a cirugía, actriz da dura exclusiva a TV Azteca

Ciudad de México.- Tras alarmar a usuarios por anunciar que estaba hospitalizada y se sometió a una cirugía, la querida actriz de telenovelas Lety Calderón da un desgarrador mensaje en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz mexicana, quien debutó en Televisa en 1982 en la telenovela Chispita y anunció que se alejaría un tiempo de la actuación luego de finalizar el melodrama Imperio de Mentiras el año pasado, dejó en shock al contar que se preparó para lo peor.

Lety compartió que decidió tomar todas las medidas pertinentes por si llegaba a morir, luego de ser informada que tendría que someterse a una operación de la vesícula.

Aunque ya se ha sometido a otras cirugías, esta vez confesó que sí sintió mucho miedo ante un posible desenlace fatal.

En esta ocasión sí tuve mucho miedo, ya me habían operado en otras ocasiones, de otras cosas hace muchos años, y no había sentido miedo, no estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de que, si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos?", mencionó.