Captan a esposa de Pablo Lyle a días de que el actor de Televisa enfrente nueva audiencia

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de más de 2 años de haber protagonizado un riña que tuvo trágicas consecuencias, Pablo Lyle se enfrentará en unos días más a un jurado de Miami , por el presunto homicidio de un cubano de 63 años de edad.

Ante esta situación, Ana Araujo, esposa del actor de Televisa, se negó a hablar de la situación que atraviesa su pareja al ser captada en Mazatlán, Sinaloa mientras llegaba a un evento de yoga, donde decidió no emitir su postura en torno al caso.

Sabes que no puedo, no puedo nada, nada, ni decir, no puedo ante la cámara. Me gusta manejarme, si yo quiero decir algo que sea por medio de mis medios (redes sociales)", dijo.