Danna Paola alza la voz sobre las dificultades de ser artista: "Es difícil tener cosas reales"

Ciudad de México.- En entrevista con Los Ángeles Times, Danna Paola compartió su experiencia como mujer artista y el riesgo que ello implica, por lo que aceptó siempre estar alerta y cuidándose.

Dado que cada paso que la famosa dé es captado y cuestionado por los medios de comunicación, Danna aseguró que de las pocas cosas que quedan sólo para ella es su vida privada, misma que protege a toda costa de los reflectores.

Su éxito sobre los escenarios la ha obligado a enfrentarse a distintos problemas y aprender a lidiar con ellos. Por ejemplo, aceptó que algunas personas se le acercan con intenciones poco honestas.

Es difícil tener cosas reales en la vida de un artista, porque aunque no sabes, aunque no me quiero poner como víctima, pero siempre hay personas que se acercan por otro interés, o con un as bajo la manga, entonces hay cosas que hay que cuidar".