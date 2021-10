Gustavo Adolfo Infante habla con médicos de Vicente Fernández; esto fue lo que le dijeron

Ciudad de México.- Hace apenas unas horas, Vicente Fernández jr. salió a desmentir que su padre tenga muerte cerebral, tal y como lo aseguró la revista TV Notas. Ahora, fue Gustavo Adolfo Infante quien también compartió que dicha información es falsa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la emisión de su programa, De primera mano, Gustavo Adolfo Infante reveló que habló con la periodista Laura Palmer, responsable de estos rumores, quien le aseguró que tiene pruebas de la información que divulgó sobre Vicente Fernández.

Laura Palmer en sus redes sociales se sostuvo. No se echó para atrás, yo hablé con ella y le digo '¿Laura qué onda' y dice 'Gustavo, yo tengo todas las pruebas', o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba (ahí), alguno de los médicos, se lo dijo", dijo.

Sin embargo, el presentador también aseveró que charló con los médicos que están a cargo del cantante y actor, quienes le indicaron que este no tiene muerte cerebral, como justamente afirmó su hijo mayor a nombre de toda su familia.

Yo hablé con los médicos y me dicen 'Gustavo, eso no es cierto'. Anoche y hoy en la mañana me dijeron, 'No es cierto, yo te lo digo, tú tienes derecho de picaporte, eso es mentira'. Y le digo, '¿Por qué no salen a decirlo?'. Me dicen: 'No depende de nosotros, depende de la familia, Fernández'", agregó.