¿Lo saca del clóset? Tras dejar TV Azteca y beso con actor, exacadémico destapa a Carlos Rivera

Ciudad de México.- Luego de ser captado en pleno beso con el esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, y el tremendo éxito que ha tenido en la obra musical Jesucristo Súper Estrella, un exintegrante de La Academia hace contundente revelación sobre Carlos Rivera. ¿Lo saca del clóset?

Se trata del guapo Yahir, quien tras dejar las filas de TV Azteca estuvo como actor de Televisa. Tras su reciente aparición en La Desalmada, rompió el silencio sobre el también exacadémico Carlos Rivera, quien presuntamente exigió que sacaran a Yuri de un musical para ser el único actor famoso.

A su llegada al aeropuerto de la CDMX, el sonorense primero fue cuestionado sobre la salud de Enrique Guzmán, sin embargo, mencionó que desconoce si tenga problemas de salud, pues él lo ve muy bien.

Te la debo. Yo lo veo haciendo su trabajo en 'Jesucristo' muy bien, lo veo entero, divertido. Me llevo muy bien con él, de mucha carrilla. En temas tan personales no me meto, ya quisiera estar a esa edad así y cantando muy bien", dijo contundente en entrevista con ' Sale el Sol' .

Sobre Rivera, de quien se rumora llegó con una terrible actitud a la obra Jose el soñador exigiendo que corrieran a compañeros para que presuntamente no lo opacaran, se sinceró y destapó cómo es en realidad el ganador de la tercera generación de La Academia.

No sé la verdad, yo tengo muy poca comunicación con Carlos Rivera... hace mucho que no lo veo. No creo que sea eso porque tiene un talento bárbaro y una actitud de campeón. Ha hecho mucho teatro, todo mundo habla bien de Carlos, no creo la verdad".