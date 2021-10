Lucha por sobrevivir: Tras 15 años en Televisa, actriz de TV Azteca da dura noticia: "Tengo cáncer"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, conductora y modelo, quien había trabajado en Televisa por al menos 15 años y recientemente se unió a TV Azteca, dejó en shock a sus miles de seguidores y público que la aclama pues confesó que hace un par de meses le diagnosticaron cáncer de tiroides.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Lamentablemente la artista que está enfrentando una dura batalla contra esta enfermedad es la venezolana Vanessa Oyarzu´n, quien es mejor conocida 'La Vecina' y quien saltó a la fama con exitosos programas como Permítame tantito (2003), Vida TV y Los Perplejos.

Senti´ como si me cayera un balde de agua fri´a encima y me puse a llorar, no crei´a que me estuviera pasando a mi´. Siempre he sido una mujer sana, me cuido muchi´simo; crei´ que era un error", comenzó explicando.

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, la guapísima mujer confesó que lamentablemente le detectaron dos tumores malignos este 2021, sin embargo, acudió al médico a tiempo y es muy probable que pronto libre la batalla contra esta enfermedad.

El médico me dijo que tenía un tumor doble: uno líquido de cuatro centímetros, y otro sólido dentro del primero, de dos centímetros... Fue un momento de shock, pero a la vez yo me decía que no iba a pasar a mayores... me dieron los resultados y leí que tenía un tumor maligno y cáncer", contó.

La conductora, quien recientemente apareció en los programas Arriba la tarde de a+ en TV Azteca y Las Bandidas en Bandamax de Televisa, explicó que la semana pasada la sometieron a una cirugía para extirparle el tumor y esperan que con esto haya quedado libre de cáncer.

"Afortunadamente descartamos que haya cáncer en otra parte de mi organismo, es una gran esperanza y podre´ salir adelante de esta enfermedad".

El pasado martes 5 de octubre me quitaron el tumor y la tiroides, pudo hacerlo porque el cáncer se detectó de forma temprana; ahora solo espero que cicatrice la herida, pueda recuperar bien mi voz, y que en los próximos resultados salga completamente limpia de cáncer y seguir con mi vida, aunque tengo que seguir con un tratamiento de por vida para producir las hormonas que fabricaba la tiroides".

La también intérprete de proyectos como La fuerza de destino y Como la fuerza del destino explicó que el diagnóstico de cáncer no fue la peor noticia que recibió y lo más difícil que tuvo que digerir fue que tendría que posponer su sueño de ser madre por al menos un año.

El médico me pregunto´ algo que me dolio´ mucho: si teni´a pensado ser madre, y le dije que si´, que es lo que ma´s anhelo en la vida; entonces me respondio´ que teni´a que postergar mi suen~o para poder probar con un tratamiento de yodo radioactivo".

Fuente: TVNotas, Telediario e Instagram @vanessalavecina