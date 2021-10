¡Luto en la dinastía! Dan dos semanas de vida a Vicente Fernández: "Tiene muerte cerebral"

Ciudad de México.- Luego de más de dos meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco tras sufrir una aparatosa caída en su rancho 'Los Tres Potrillos', dan una terrible noticia sobre la salud de Vicente Fernández.

La revista TVNotas difundió este martes que, según un amigo cercano a la familia, el cantante de 81 años fue declarado con muerte cerebral por doctores, ya que estos presuntamente perdieron la esperanza de que mejore.

Aunque en las últimas semanas se ha dicho que Doña Cuquita busca desconectar a Don Chente para que deje de sufrir y hasta lo han dado por muerto varias veces, su hijo Vicente Fernández Jr. ha negado todo, asegurando que su padre se está recuperando.

Sin embargo, esta fuente comentó a la revista que el intérprete "tiene úlceras en todo el cuerpo y sus pulmones están por colapsar", además de que doctores presuntamente le estarían dando "dos semanas de vida", por lo que señala a la dinastía por "mentir".

Con dolor en mi corazón, puedo decirte que aunque la familia ha dicho que don Vicente está respondiendo bien al tratamiento, la verdad es otra, ya no hay nada que puedan hacer por él".

De acuerdo con esta fuente, la semana pasada, la salud del cantante se empezó a complicar. Don Chente estaría conectado a dos ventiladores y tiene una traqueostomía, por lo que el pasado martes 5 de octubre habrían recibido una terrible noticia.

Tiene una saturación de oxígeno en la sangre de entre 76 por ciento y 73 por ciento, niveles que son muy graves. Los médicos lo estabilizaban como podían, pero por desgracia, su cuerpo no resistió más (...) A la familia le dieron la peor noticia de todas: lamentablemente, don Vicente fue declarado con muerte cerebral ".

Médicos supuestamente informaron a la familia que ya no había nada que hacer por el cantante, "más que esperar lo inevitable". Esta fuente reportó que Cuquita y toda la familia estaría devastada, ya que especialmente ella no estaría lista para verlo partir.

Además de que también circuló la versión de que doña Cuquita quería llevar al cantante a su rancho para que no siguiera en el hospital, la fuente mencionó que esto no sería posible pues médicos le estarían ayudando a mantener desinflamados sus pulmones.

Por esta razón, pese a que argumenta que ya no habría nada que hacer, los médicos presuntamente les indicaron que si llegan a desconectarlo de algún aparato, 'El Charro de Huentitán' fallecería de inmediato.

Respecto al presunto pronóstico de vida que le darían los médicos, compartió:

"Está vivo únicamente porque está conectado a las máquinas. Lamentablemente para México y para el mundo, nuestro máximo exponente de la música mexicana, pronto nos abandonará. Ojalá empiecen a rendirle un gran homenaje", agregó.

Tras comentar que todos en la dinastía vivirían una desgracia doble porque habrían gastado más de 19 millones de pesos en el hospital y ya no quieren que siga sufriendo, añadió que tras un reciente estudio que le hicieron, descubrieron que las cuatro extremidades del cantante ya no tienen flexión debido al síndrome de Guillain-Barré que padece.

Esta situación habría elevado las tensiones en la familia, pues la fuente compartió a la revista que apenas lo pueden "ver media hora a través de un cristal" y sus hijos se encuentran divididos pues presuntamente no les parece que Vicente Jr. sea el vocero de su estado de salud.

Finalmente, mencionó que la familia no quería hacer esto público porque presuntamente "quieren cuidar su imagen y la de su familia", añadiendo que la verdad es dolorosa, pero tienen que "entrar en razón".

No quieren que los medios se enteren de su condición, para tratar de cuidar su imagen y la de su familia. Seguramente se molestarán que se haya dado a conocer la información, pero no sé qué ganan con mentir; sé que la verdad es dolorosa, pero ellos saben que no habrá un milagro".