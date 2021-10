Ponen en renta el rancho en Cuernavaca de Joan Sebastian; su hijo revela el motivo

Ciudad de México.- En los últimos días circuló el rumor de que el rancho que dejó Joan Sebastian estaba en renta y más tarde, Julián Figueroa, su hijo, salió a confirmar esta versión.

En un breve encuentro con la prensa de Venga la Alegría, Figueroa develó los motivos que lo orillaron a alquilar la propiedad que su padre le heredó. En este sentido, explicó que ya no vive en el lugar instalado en Cuernavaca, por lo que quiso que el inmueble siguiera habitado.

Espectáculos No es Maribel Guardia: Actriz de Televisa confiesa su relación con Joan Sebastian y deja en shock

Es un lugar en el que yo viví un tiempo, pero por ciertas situaciones yo me fui. ahora vivo aquí en el D.F (Ciudad de México)".

Otra de las razones detrás de la decisión fue abrir otra fuente de ingresos destinada a los ahorros para los estudios de su hijo José Julián, de cuatro años.

Creo que es una tristeza que esté ahí abandonado, finalmente mi papá tenía muchas ideas para ese lugar. Quería hacer ahí, me acuerdo, un restaurante, quería hacer un hotel y, por qué no utilizar la casa para generar un ingreso para la educación de mi hijo".

Finalmente, Julián reconoció que atesora la propiedad que le confirió su padre. El rancho es una parte del cantante que aún permanece en Tierra, por lo que dejó en claro que no piensa ponerla en venta.

Fue complicado. Si se tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener el lugar, pero no, no he considerado venderlo por lo valioso que es para mi corazón".