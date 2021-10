Subió 20 kilos: Tras acabar en silla de ruedas y 30 años en Televisa, galán de novela vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de novelas de Televisa, quien ha trabajado durante más de 30 años en esta empresa, reapareció la mañana de este martes 12 de octubre en el programa Hoy luego de que surgieran especulaciones sobre supuestos problemas de salud y los cambios físicos que ha atravesado a lo largo de su carrera.

El actor que llegó hasta la sala del matutino de Las Estrellas luego de bastante tiempo sin visitarlos fue nadie más y nadie menos que el controversial Jorge Salinas, actual esposo de la actriz y conductora mexicana Elizabeth Álvarez.

Desde hace varios años el artista capitalino, quien tiene una hija no reconocida con Andrea Noli, ha encendido las alarmas de sus fans pues se ha especulado mucho sobre su salud y ha tenido brutales cambios físicos que lo llevaron de ser el protagonista de proyectos a solo ser contratado como actor de reparto.

Incluso él mismo ha contado que esposa 'Cuquita' "le quitó la soberbia" y lo animó a volver a los foros de grabación, aunque ya no fuera el personaje estelar de los proyectos.

No me convenció, me abrió los ojos, me quitó de la soberbia... fue un baño así de ubicatex", explicó en una entrevista.