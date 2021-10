Tensión en Televisa: Niurka presume en 'Hoy' a su novio 22 años menor y Andrea Legarreta ¿enfurece?

Ciudad de México.- La polémica artista cubana Niurka Marcos brindó una entrevista exclusiva a las cámaras y micrófonos del programa Hoy para hablar del reciente noviazgo que inició con el influencer fitness Raúl Palma González, quien es 22 años menor que ella.

Durante la breve plática que tuvo con el matutino de Las Estrellas, la controversial 'Mujer escándalo' no paró de mostrar su felicidad por haberse dado esta nueva oportunidad en el amor con el hombre de 31 años.

Feliz estoy rejuveneciendo ve como me tiene el colágeno vean este colágeno se aplica de adentro hacia afuera. Contenta porque era algo que yo no esperaba la verdad y yo no sabía que él andaba detrás de amistades en común", declaró.