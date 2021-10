Tragedia en Televisa: Tras veto por irse a TV Azteca, actor reaparece en 'Hoy' con grave noticia

Ciudad de México.- El conocido actor, comediante y productor Germán Ortega, quien fue vetado de Televisa por irse a TV Azteca junto con su hermano Freddy Ortega, reapareció hace unos momentos en el programa Hoy y compartió una muy desagradable noticia.

El integrante del dúo de 'Los Mascabrothers' ha vivido difíciles momentos en los últimos meses tras la llegada de la pandemia. Hace unos meses admitió públicamente que atravesaba una severa crisis económica ya que ni siquiera podía pagar el recibido de la luz y además quedó con varias secuelas a causa del Covid-19.

Algo se me detonó en el estómago, le llaman hepatocito y ataca el hígado, entonces me dieron un tratamiento para eso y me van a hacer otros estudios para ver cómo voy, pero en general me siento mejor, aunque de pronto se me va la memoria", dijo en entrevista con TVyNovelas.