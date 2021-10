VIDEO: Ariana Grande rompe en llanto en 'The Voice' antes de dar difícil decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ariana Grande es una artista que suele mostrar su lado más humano y no teme expresar sus emociones, incluso frente a cámaras. Con toda la sensibilidad que la caracteriza, la famosa rompió en llanto en el programa de talento The Voice, donde es coach.

El show ha regalado a los televidentes varios momentos icónicos, a los que se suma el del último episodio, en el que la estrella no pudo contener las lágrimas.

La fase de batallas ha iniciado, lo que significa que algunos concursantes deben de dar lo mejor de sí para permanecer en la competencia de canto para no ser eliminados.

En el episodio se enfrentaron Katie Rae y Bella DeNapoli, ambas del equipo de Grande, quienes interpretaron con toda la energía el tema No More Tears (Enough Is Enough), éxito de 1979 grabado por Barbra Streisand y Donna Summer.

Ari tuvo que elegir a una participante, pero antes de dar su veredicto estalló en tristeza por la inevitable partida de una integrante de su team: "No hay nada que ninguno de los dos no pueda cantar, y me siento privilegiado de trabajar con ustedes y de haber pasado este tiempo con ustedes".

Una vez que se tranquilizó, finalmente tomó la difícil decisión de votar a favor de Katie Rae en esta batalla.

Fuente: Daily Mail